Судно-трубоукладчик «Фортуна» прибыло в порт Росток

Короткая ссылка
Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть использовано для достройки газопровода «Северный поток — 2», встало на рейде немецкого порта Росток.
Судно-трубоукладчик «Фортуна» прибыло в порт Росток
  • © РИА Новости / Nord Stream 2

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные системы отслеживания судов Marine Traffic.

Отмечается, что рядом с «Фортуной» находятся вспомогательные суда «Катунь» и «Владислав Стрижов».

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки «Северного потока — 2» в немецких водах на декабрь. 

В ведомстве сообщали, что работы будет вести судно «Академик Черский».

Позднее Федеральное морское и гидрографические агентство Германии в навигационном предупреждении сообщило, что укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить