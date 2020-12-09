Судно-трубоукладчик «Фортуна» прибыло в порт Росток

Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть использовано для достройки газопровода «Северный поток — 2», встало на рейде немецкого порта Росток.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные системы отслеживания судов Marine Traffic.

Отмечается, что рядом с «Фортуной» находятся вспомогательные суда «Катунь» и «Владислав Стрижов».

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки «Северного потока — 2» в немецких водах на декабрь.

В ведомстве сообщали, что работы будет вести судно «Академик Черский».

Позднее Федеральное морское и гидрографические агентство Германии в навигационном предупреждении сообщило, что укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».