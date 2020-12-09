Судно-трубоукладчик «Фортуна» прибыло в порт Росток
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные системы отслеживания судов Marine Traffic.
Отмечается, что рядом с «Фортуной» находятся вспомогательные суда «Катунь» и «Владислав Стрижов».
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки «Северного потока — 2» в немецких водах на декабрь.
В ведомстве сообщали, что работы будет вести судно «Академик Черский».
Позднее Федеральное морское и гидрографические агентство Германии в навигационном предупреждении сообщило, что укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».