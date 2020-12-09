В МИД не сомневаются в завершении строительства «Северного потока — 2»

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Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя проект оборонного бюджета США, заявил, что не сомневается в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
В МИД не сомневаются в завершении строительства «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«В любом случае у меня нет сомнений, что «Северный поток — 2» будет достроен и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами — членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он подчеркнул, что «закон о военном бюджете — это отражение полного изменения представлений о нормальности в США, по крайней мере, в политико-формирующих кругах этой страны».

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, в который включены расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2».

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