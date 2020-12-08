Аналитики назвали фактор торможения российской экономики после кризиса

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«Чрезвычайно консервативные» расходы России в 2021 году будут тормозить восстановление экономики после кризиса, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Аналитики назвали фактор торможения российской экономики после кризиса
  • РИА Новости

Как передаёт РБК со ссылкой на аналитиков, в России расходы государства на преодоление пандемии в 2020 году отстали от аналогичных показателей ведущих стран мира, а в ближайшие несколько лет не предполагается масштабной поддержки роста через госрасходы.

По мнению экспертов, переход к бюджетной консолидации может сдержать восстановительный темп роста.

По данным Минфина, непроцентные расходы расширенного бюджета в следующем году сократятся относительно текущего на 2—3% ВВП. Такой масштаб сокращения может отнять до одного процентного пункта ВВП от экономического роста, оценили в британской консалтинговой компании Oxford Economics.

Там полагают, что ЦБ, вероятно, будет стараться частично компенсировать негативный фискальный эффект, однако пространство для дальнейшего снижения ставок сужается.

Ранее Сбербанк спрогнозировал снижение российской экономики не более чем на 4,5%.

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