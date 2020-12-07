Эксперт прокомментировала ситуацию с МРОТ

Короткая ссылка
Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина рассказала, в каких случаях можно будет использовать минимальный почасовой размер оплаты труда в 2021 году в случае принятия соответствующего законопроекта в Госдуме.
Эксперт прокомментировала ситуацию с МРОТ
  • © Fascinadora
  • Gettyimages.ru

«Использовать почасовой МРОТ можно будет при выплатах сотрудникам, которые работают по срочным трудовым договорам на условиях неполного рабочего времени. Если проект утвердят, то применять почасовой МРОТ нужно будет при расчёте зарплаты уже с января 2021 года», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, новый минимум станут индексировать ежегодно с учётом инфляции.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить