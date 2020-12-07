Эксперт прокомментировала ситуацию с МРОТ

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина рассказала, в каких случаях можно будет использовать минимальный почасовой размер оплаты труда в 2021 году в случае принятия соответствующего законопроекта в Госдуме.

«Использовать почасовой МРОТ можно будет при выплатах сотрудникам, которые работают по срочным трудовым договорам на условиях неполного рабочего времени. Если проект утвердят, то применять почасовой МРОТ нужно будет при расчёте зарплаты уже с января 2021 года», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, новый минимум станут индексировать ежегодно с учётом инфляции.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.