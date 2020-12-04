Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
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- АГН «Москва»
«Мне кажется, что эта граница — 74 — близко к нижней границе доллара по отношению к рублю, или самая высокая граница рубля по отношению к доллару. Потому что как показывает динамика последних месяцев, равновесная позиция рубля по отношению доллару — это где-то 75—76 рублей за доллар», — отметил специалист.
По словам Беляева, на ослабление доллара влияет тот факт, что США находятся в некоторой «промежуточной позиции» в связи с ситуацией с выборами.
Экономист предположил, что в ближайшие дни «мы увидим опять коррекцию курса рубля по отношению к доллару».
«Не исключено, что он в моменте опять когда-то повысится в течение нескольких дней и опять откатится на какие-то позиции, но всё время будет вокруг какого-то центрального курса: 75—76 рублей за доллар», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 2 сентября.
Курс доллара снизился на 48 копеек и составил 73 рубля 98 копеек.
Курс евро составил 90 рублей 5 копеек.