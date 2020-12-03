Доля России в общем росте добычи ОПЕК+ составит 125 тысяч б/с

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Российский вице-премьер Александр Новак по итогам министерской встречи ОПЕК+ сообщил, что Россия может увеличить добычу нефти с января 2021 года на 125 тыс. баррелей в сутки.

«Что касается возможностей в январе нарастить, действительно, если мы сегодня приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объём добычи на 500 тыс. баррелей в январе, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей», — цитирует его ТАСС.

По словам Новака, компании готовы к этому. Он подчеркнул, что ежемесячная корректировка добычи нефти с начала 2021 года может быть в сторону увеличения и снижения, но не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки.

По итогам встречи страны ОПЕК+ подтвердили договорённости по декларации, принимая необходимость постепенного возврата 2 млн баррелей на рынок, пишет РИА Новости со ссылкой на Новака.

При этом темпы восстановления должны регулироваться по результатам анализа состояния рынка, подчеркнул вице-премьер.

Как стало известно ранее, участники ОПЕК+ договорились о ежемесячном повышении добычи нефти.

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