РИА Новости: участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

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Участники ОПЕК+ договорились о ежемесячном повышении добычи нефти, с января предполагается наращивать её на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.
РИА Новости: участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
  • © РИА Новости

«Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке», — рассказали агентству.

Как уточняется, дальнейшее повышение добычи будет зависеть от итогов заседаний, но оно не будет превышать 500 тыс. баррелей.

Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго Казахстана.

«Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке», — сказал собеседник.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.

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