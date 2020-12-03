РИА Новости: участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
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«Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке», — рассказали агентству.
Как уточняется, дальнейшее повышение добычи будет зависеть от итогов заседаний, но оно не будет превышать 500 тыс. баррелей.
Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго Казахстана.
«Да, поддержали увеличение на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января, увеличение будет на 0,5 млн баррелей в сутки в зависимости от условий на рынке», — сказал собеседник.
Ранее вице-премьер России Александр Новак в приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+ заявил, что определённость с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавируса позитивно повлияли на рынок нефти.