В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 27 ноября составили $583,2 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 27 ноября составили $583,2 млрд, сократившись за неделю на $1,7 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что снижение резервов произошло преимущественно в результате снижения цен на золото.

Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года.