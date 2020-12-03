В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
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Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 27 ноября составили $583,2 млрд.
«Международные резервы по состоянию на 27 ноября составили $583,2 млрд, сократившись за неделю на $1,7 млрд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что снижение резервов произошло преимущественно в результате снижения цен на золото.
Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года.