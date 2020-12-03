«Тинькофф» введёт комиссию на переводы клиентам Сбера по номеру
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- РИА Новости
«С 10 декабря меняем тарифы по дебетовым картам за переводы в Сбербанк по номеру телефона. Бесплатными остаются переводы через систему быстрых платежей», — приводит РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Если же перевод идёт не через систему быстрых платежей, то клиенту банка придётся заплатить за него 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей. Размер комиссии будет указан в форме перевода.
В августе Сбербанк опроверг введение допкомиссий за уведомления о переводах.