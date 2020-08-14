Сбербанк опроверг введение допкомиссий за уведомления о переводах

Сбербанк не вводил дополнительных комиссий за уведомление клиентов о переводах от других физических лиц, заявили в пресс-службе банка.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счёта) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», — говорится в сообщении, поступившем RT.

В банке также заверили, что получение одноразового пароля в СМС-сообщении также остаётся бесплатной услугой.

В то же время в Сбербанке напомнили, что многие клиенты уже пользуются «новой моделью информирования с расширенным функционалом» в системе «Сбербанк Онлайн».

«Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает детали по операциям, остатки после совершения перевода», — говорится в заявлении.

При этом, как отметили в банке, клиент «вместо многочисленных смс-оповещений» получает пуш-уведомление о переводе, а с деталями операции может ознакомиться в приложении «Сбербанк Онлайн».

Ранее в кол-центре Сбербанка сообщили об отмене бесплатной рассылки СМС и пуш-уведомлений о переводах на дебетовые карты. Уточнялось, что для получения информации о транзакциях потребуется подключить платный сервис «Мобильный банк», стоимость которого для стандартных карт составляет 60 рублей.