Эксперт рассказала, как инвестировать в валюту

Член экспертной группы по финансовой грамотности ЦБ, независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, как инвестировать в валюту.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она советует исключить экзотику и брать рублёвые и долларовые инструменты.

Как отметила эксперт, предсказать курс валют нереально, поэтому спекуляции на курсах — крайне рискованная стратегия.

«Если же речь про то, сколько можно заработать в инвестиционных инструментах в разных валютах, то всё зависит от риска инструментов. Скажем, если речь идёт об облигациях самых надёжных компаний наиболее развитых стран, то в долларах доходность таких инструментов составит около 3% годовых, в евро, фунтах, йенах — около 1%, может, 1,5%, а во франках — едва и 1%», — отметила Смирнова.

По её словам, если это облигации компаний развивающихся стран и не самой высокой надёжности, то доходность будет выше, но и риски тоже возрастут.

Смирнова добавила, что всё зависит от инструментов.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции золота в мировой экономике.