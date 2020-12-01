В Сбере прогнозируют снижение ставок по вкладам в 2021 году

Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико заявила, что ставки по вкладам в России достигли дна, но дополнительное снижение будет происходить в начале 2021 года.

«Мы считаем, что ставки по депозитам сейчас находятся вблизи дна. Дополнительное снижение будет происходить в начале 2021 года, когда будут выходить существующие вкладчики», — приводит ТАСС её слова.

Бурико отметила, что если ЦБ решит снизить ключевую ставку, то это приведёт к дополнительному снижению стоимости фондирования для банков.

Накануне глава Сбера Герман Греф заявил, что организация в следующем году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться «сберкоин».