Эксперт оценил влияние льготной ипотеки на спрос на новостройки в России

Эксперт агентства недвижимости «Авахо» Станислав Манжиевский считает, что основным способом сэкономить при покупке жилья в новостройке в России остаётся льготная ипотека под 6,5%. Субсидированная ставка компенсирует общий рост цен на рынке жилья.

Об этом Станислав Манжиевский рассказал в беседе с интернет-изданием Life.ru.

«Рекордсменами по росту цен с начала года стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, где стоимость квадратного метра поднялась в среднем более чем на 13—16%. В большинстве остальных регионов страны подорожание оказалось вдвое меньше и составило 5—8%», — говорит Станислав Манжиевский.

По его словам, основным драйвером повышения стоимости жилья в новостройках останется льготная ипотека под 6,5%.

«Она продолжит стимулировать спрос и разгонять цены как минимум до следующего лета. Не исключено, что программу продлят и в дальнейшем. Особенно если учесть, что вероятность ипотечного «пузыря» крайне мала. Просроченная задолженность здесь не превышает 1%, а увеличения числа невозвратных кредитов не наблюдается. Кроме того, риски «пузыря» снижает отсутствие в России ипотеки с «плавающей» ставкой и валютных кредитов на жильё», — отметил Манжиевский.

По его словам, цены на первичном рынке в любом случае будут ежегодно расти на размер инфляции (порядка 4%).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк допускает снижение доступности жилья в России из-за роста цен на первичном рынке.