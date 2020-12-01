Эксперт прокомментировал увеличившийся в России спрос на новостройки

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Руководитель направления первичной недвижимости в «Авито. Недвижимость» Дмитрий Алексеев прокомментировал спрос на новостройки.
Эксперт прокомментировал увеличившийся в России спрос на новостройки
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Влияние на рынок оказала и экономическая нестабильность. Из-за пандемии коронавируса люди стали чаще интересоваться инвестициями в недвижимость. В итоге в целом по России спрос на новостройки увеличился на 34%. Это данные с октября прошлого года по тот же месяц нынешнего», — рассказал Дмитрий Алексеев.

Такой ажиотажный спрос не мог не отразиться на ценах. По словам эксперта, в октябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра новостроек в целом по стране превысила прошлогодние показатели на 15%.

По мнению Алексеева, в ближайшие полгода стоит ожидать некоторого замедления роста цен на первичном рынке — в пределах 7%.

«В дальнейшем ценообразование во многом будет зависеть от решения по продлению льготной ипотечной программы. Будет сказываться динамика ставки рефинансирования, а также обстановка с распространением коронавируса», — подытожил эксперт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк допускает снижение доступности жилья в России из-за роста цен на первичном рынке.

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