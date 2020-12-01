Россия и Германия изучают пилотные проекты по поставке водорода в ФРГ 

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Германия прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая пилотные проекты по производству и поставке водорода в ФРГ.

«В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики, создание технологических партнёрств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ», — приводит РИА Новости его слова.

Новак отметил также сотрудничество между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмен опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики.

Ранее Новак рассказал о поставках нефти и газа в Китай.