Россия и Германия изучают пилотные проекты по поставке водорода в ФРГ
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«В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики, создание технологических партнёрств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ», — приводит РИА Новости его слова.
Новак отметил также сотрудничество между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмен опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики.