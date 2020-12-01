РИА Новости: встреча стран ОПЕК+ должна пройти 3 декабря

Встреча стран ОПЕК+ должна пройти 3 декабря, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций организации.

«Завтра ничего не будет. Только заседание ОПЕК+ теперь запланировано на 3 декабря», — сказали агентству.

Как уточняется, во время заседания в понедельник, 30 ноября, ряд государств настаивали, что параметры сделки ОПЕК+ по добычи нефти нужно продлить с «определёнными условиями».

Решения по этому вопросу так и не достигли, поэтому изначально новые обсуждения планировали провести во вторник, пишет агентство.

Как отмечал в октябре Александр Новак, ранее занимавший пост главы Минэнерго, соглашение ОПЕК+ исполняется на очень высоком уровне: «102% было за сентябрь, за пять месяцев — около 100%».