Новак рассказал об уровне исполнения сделки ОПЕК+
- РИА Новости
«Все министры отметили, что соглашение исполняется на очень высоком уровне: 102% было за сентябрь, за пять месяцев — около 100%», — сообщил министр.
Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».
В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.