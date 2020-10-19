Новак рассказал об уровне исполнения сделки ОПЕК+

Глава российского Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об уровне исполнения сделки ОПЕК+.

«Все министры отметили, что соглашение исполняется на очень высоком уровне: 102% было за сентябрь, за пять месяцев — около 100%», — сообщил министр.

Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.