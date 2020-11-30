Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что до конца 2020 года российская валюта будет торговаться в диапазоне 76,4—80,5 в паре с долларом и 89,3—94,1 в паре с евро.

«До нового года на российскую валюту будут действовать несколько факторов: стоимость барреля нефти (чем выше, тем крепче рубль в паре с долларом и евро) и общая ситуация, связанная с пандемией в мире», — заявил он.

По его словам, наиболее благоприятный фон может сложиться в случае скорейшей вакцинации от COVID-19. Как пояснил Тузов, будет формироваться коллективный иммунитет, расти интерес инвесторов к рисковым активам, повышаться спрос на топливо.

В числе негативных факторов — антироссийские санкции, ситуация с выборами президента США, локдаун в ведущих странах, считает эксперт.

Со своей стороны, директор института стратегического анализа Игорь Николаев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что курс евро будет постепенно, но расти.

«У нас ведь интересные качели. Вырастет на три-четыре рубля, а упадёт на два рубля. Потом, через период, снова качнётся. И в результате, если посмотрим за год, то всё выше и выше. Так и будет с разной амплитудой», — сказал он.

Ранее экономист Василий Колташов оценил ситуацию с курсом рубля.