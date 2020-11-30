Экономист оценил ситуацию с курсом рубля

Экономист Василий Колташов оценил ситуацию с курсом рубля.

«До конца года российская валюта останется в стабильном положении», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, эмиссия доллара будет повышать цены на нефть, в связи с чем рубль может немного укрепиться, а в дальнейшем на отечественную валюту будет положительно влиять рост мировых цен на зерно, сырьё и продукты питания.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.