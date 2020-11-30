Мишустин призвал исключить попытки ряда стран обходить нормы ВТО

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что члены Всемирной торговой организации должны соблюдать взятые на себя обязательства и исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО.

«Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств, исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО», — приводит ТАСС слова Мишустина.

По его словам, «в нынешней ситуации всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации».

Ранее Мишустин заявил, что Россия не может «просто так выйти» из Всемирной торговой организации, однако её страны-участницы ждут перезагрузку системы ВТО.