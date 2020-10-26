Мишустин: страны ждут от ВТО глубокой перезагрузки
- Reuters
«Мы понимаем на сегодняшний день, что есть вопросы к ВТО и самое главное — глубокая перезагрузка системы, которую ожидают все страны — участницы ВТО, которая в том числе должна сделать реформу апелляционного органа, потому что без единых правил с мировой торговлей — беда», — цитирует ТАСС председателя правительства.
По его словам, «есть причины», по которым Россия «просто так из ВТО выйти не может».
Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС надеется на реформирование Всемирной торговой организации.
В конце 2018 года министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что лидеры стран G20 на саммите выступили за реформирование ВТО.