Мишустин: страны ждут от ВТО глубокой перезагрузки

Россия не может «просто так выйти» из Всемирной торговой организации, однако её страны-участницы ждут перезагрузку системы ВТО. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и её фракций.

«Мы понимаем на сегодняшний день, что есть вопросы к ВТО и самое главное — глубокая перезагрузка системы, которую ожидают все страны — участницы ВТО, которая в том числе должна сделать реформу апелляционного органа, потому что без единых правил с мировой торговлей — беда», — цитирует ТАСС председателя правительства.

По его словам, «есть причины», по которым Россия «просто так из ВТО выйти не может».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС надеется на реформирование Всемирной торговой организации.

В конце 2018 года министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что лидеры стран G20 на саммите выступили за реформирование ВТО.