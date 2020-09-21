В ЕК надеются на реформирование ВТО

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС надеется на реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) после избрания её нового руководителя.

Об этом сообщает РИА Новости.

«ВТО находится в процессе избрания нового руководителя. Дискуссия министров сегодня показала, что ЕС хочет, чтобы он смог провести глубокую реформу организации», — сказал он.

Домбровскис указал, что в первую очередь реформе должен подвергнуться механизм разрешения споров, так как апелляционный орган ВТО не действует с конца прошлого года из-за позиции США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении ВТО из-за решения третейской группы организации, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.