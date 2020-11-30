Росстат может перейти на новый порядок расчёта инфляции

Росстат готовит переход на новый порядок расчёта потребительской инфляции, следует из презентации замруководителя ведомства Григория Остапенко. Как пишет РБК, методика объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта.

В настоящее время сотрудники вручную собирают данные о ценах. Каждый месяц они обследуют около 400 товаров и 120 услуг, собирают 700 тыс. ценовых котировок.

Предполагается, что новый метод позволит максимально увеличить число котировок — до нескольких миллионов, а охват товаров вырастет до 1 тыс.

С помощью технологии извлечения онлайн-данных (веб-скрейпинг) планируется начать агрегировать информацию ККТ о стоимости товаров в чеках.

Как отмечается, для реализации инициативы понадобится внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса, чтобы ФНС могла передавать первичные данные транзакций.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2020 года будет в районе 4%.