Росстат может перейти на новый порядок расчёта инфляции

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Росстат готовит переход на новый порядок расчёта потребительской инфляции, следует из презентации замруководителя ведомства Григория Остапенко. Как пишет РБК, методика объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта.
Росстат может перейти на новый порядок расчёта инфляции
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

В настоящее время сотрудники вручную собирают данные о ценах. Каждый месяц они обследуют около 400 товаров и 120 услуг, собирают 700 тыс. ценовых котировок.

Предполагается, что новый метод позволит максимально увеличить число котировок — до нескольких миллионов, а охват товаров вырастет до 1 тыс.

С помощью технологии извлечения онлайн-данных (веб-скрейпинг) планируется начать агрегировать информацию ККТ о стоимости товаров в чеках.

Как отмечается, для реализации инициативы понадобится внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса, чтобы ФНС могла передавать первичные данные транзакций. 

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2020 года будет в районе 4%.

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