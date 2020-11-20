Вице-премьер рассказал об инфляции в России по итогам 2020 года

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об уровне инфляции в России по итогам 2020 года.

По его словам, она будет в районе 4%.

«Мы сейчас предполагаем, что инфляция будет в районе 4%. Где-то в районе 4%. Там плюс-минус какой-то может быть, но не очень существенный... Потому что курс стабилизировался», — цитирует его РИА Новости.

Эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» перечислил факторы, влияющие на инфляцию в России.