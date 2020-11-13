Эксперт оценил определяющие рост инфляции факторы

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Эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев перечислил факторы, влияющие на инфляцию в России.
Эксперт оценил определяющие рост инфляции факторы
  • РИА Новости

«Самым главным фактором, определяющим инфляцию как таковую, становится состояние экономики. Рост цен только проявляется в денежной сфере, а коренится он в экономическом механизме. Поскольку в последние месяцы национальная экономика находится не в лучшем положении из-за пандемии коронавирусной инфекции, не до конца определены перспективы, негатив выливается в инфляцию, которая в России не так ускорилась, как могла бы. Все это влияет на спад курса рубля по отношению к доллару Соединённых Штатов, а также на рост цен на внутреннем рынке», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, снижение курса рубля вносит дополнительный вклад в ускорение инфляции.

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