WSJ узнала о роли Киева в санкциях США против «Северного потока — 2»

Украинские лоббисты принимали участие в разработке американских санкций, касающихся газопровода «Северный поток — 2», пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, речь идёт о советнике главы правления «Нафтогаза» Вадиме Гламаздине и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко.

Сообщается, что украинцы в течение четырёх лет «закулисно» работали в Вашингтоне, чтобы помешать строительству СП-2.

Как отмечается, поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вайдич, работавший в комитете сената по международным отношениям. Также известно об их контактах с сенаторами Тедом Крузом и Джиной Шахин.

В 2018 году Гламаздин и Харченко привлекли аналитические центры к поиску «уязвимостей» в проекте, говорится в материале. Они пришли к выводу, что наибольший эффект принесут меры в отношении компаний, которые владеют судами-трубоукладчиками. В 2019 году был разработан законопроект о санкционных мерах. В итоге швейцарская Allseas, которая вела укладку труб, свернула работу.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты расширили интерпретацию санкций против российских газопроводов. Теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проектах.