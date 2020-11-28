Оператор подтвердил планы возобновить укладку «Северного потока — 2»

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Оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен возобновить работы по трубоукладке в текущем году.
Оператор подтвердил планы возобновить укладку «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщили в самой компании.

«Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году. Мы назовём конкретное судно, которое будет использовано, позже», — сказали там ТАСС.

Как ранее сообщила радиостанция NDR, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет возобновлено в начале декабря.

Уточнялось, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде уже призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море в связи с началом там строительных работ.

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