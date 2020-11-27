РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из разработанного регулятором проекта поправок в «антиотмывочное» законодательство.

Как передаёт РБК со ссылкой на документ, изменения необходимы для внедрения единой межбанковской платформы, которая позволит кредитным организациям оценивать благонадёжность российских компаний.

Планируется, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет относить клиентов к одной из трёх групп в зависимости от уровня риска: красной, жёлтой или зелёной.

При этом кредитные организации и сами будут проводить аналогичное распределение, причём на разных этапах работы с клиентом: при приёме на обслуживание, при снятии средств и других.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что банки предупредили о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии.