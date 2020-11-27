РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
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Как передаёт РБК со ссылкой на документ, изменения необходимы для внедрения единой межбанковской платформы, которая позволит кредитным организациям оценивать благонадёжность российских компаний.
Планируется, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет относить клиентов к одной из трёх групп в зависимости от уровня риска: красной, жёлтой или зелёной.
При этом кредитные организации и сами будут проводить аналогичное распределение, причём на разных этапах работы с клиентом: при приёме на обслуживание, при снятии средств и других.
Ожидается, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что банки предупредили о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии.