РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

Короткая ссылка
Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из разработанного регулятором проекта поправок в «антиотмывочное» законодательство.
РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как передаёт РБК со ссылкой на документ, изменения необходимы для внедрения единой межбанковской платформы, которая позволит кредитным организациям оценивать благонадёжность российских компаний.

Планируется, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет относить клиентов к одной из трёх групп в зависимости от уровня риска: красной, жёлтой или зелёной.

При этом кредитные организации и сами будут проводить аналогичное распределение, причём на разных этапах работы с клиентом: при приёме на обслуживание, при снятии средств и других.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей. 

Ранее сообщалось, что банки предупредили о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить