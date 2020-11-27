Подмосковные компании экспортировали детских товаров на $33 млн

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За первые шесть месяцев 2020 года подмосковные компании экспортировали детских товаров на $33 млн.
Подмосковные компании экспортировали детских товаров на $33 млн
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

В Подмосковье 71 промышленное предприятие, производящее такую продукцию.

«В этой сфере трудятся более семи тысяч человек. Регион активно поддерживает развитие индустрии детских товаров», — заявила областнойминистр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева на Конгрессе индустрии детских товаров.

По её словам, компании из данной сферы могут рассчитывать на компенсацию затрат на первый взнос при лизинге оборудования — до 85% от суммы.

Также доступны льготные кредиты по поручительству гарантийного фонда и микрозаймы на выгодных условиях.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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