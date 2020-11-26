В Госдуму для ратификации внесено налоговое соглашение с Кипром

Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Кипром.

Согласно документу, налог по дивидендам и процентам будет увеличен до 15%.

Как сообщает РИА Новости, в пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения.

В конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

Российский лидер отметил, что такой шаг потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. В случае отказа государств принять новые условия Россия будет в одностороннем порядке выходить из подобных договоров.

Подробнее — в материале RT.