В Госдуму для ратификации внесено налоговое соглашение с Кипром
- РИА Новости
Согласно документу, налог по дивидендам и процентам будет увеличен до 15%.
Как сообщает РИА Новости, в пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения.
В конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.
Российский лидер отметил, что такой шаг потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. В случае отказа государств принять новые условия Россия будет в одностороннем порядке выходить из подобных договоров.
Подробнее — в материале RT.