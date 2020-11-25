В Удмуртии рассказали о новых перспективных формах поддержки инвесторов из средств регионального бюджета.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные Госсовета региона.

Новая форма поддержки, одобренная на заседании Госсовета, — предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат инвестора в связи с реализацией инвестпроекта за счёт средств бюджета Удмуртии.

Также дополнили условия включения инвестора в реестр участников региональных инвестпроектов. Инвестиционным признают проект, который реализуют на объектах недвижимости, введённых в эксплуатацию или приобретённых не ранее пяти лет, предшествующих году обращения организации с заявлением о включении в реестр участников региональных инвестпроектов и объёмом затрат в основной капитал не менее 300 млн рублей.

Инвесторы ежеквартально обязаны направлять в органы исполнительной власти данные о показателях реализации проекта.

По оценкам специалистов, изменения позволят повысить инвестиционную привлекательность региона, создать дополнительные рабочие места.

Как ранее сообщала НСН, с начала 2020 года объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2019 года.