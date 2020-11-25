В Удмуртии рассказали о новых перспективных формах поддержки инвесторов

Короткая ссылка
В Удмуртии рассказали о новых перспективных формах поддержки инвесторов из средств регионального бюджета.
В Удмуртии рассказали о новых перспективных формах поддержки инвесторов
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные Госсовета региона.

Новая форма поддержки, одобренная на заседании Госсовета, — предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат инвестора в связи с реализацией инвестпроекта за счёт средств бюджета Удмуртии.

Также дополнили условия включения инвестора в реестр участников региональных инвестпроектов. Инвестиционным признают проект, который реализуют на объектах недвижимости, введённых в эксплуатацию или приобретённых не ранее пяти лет, предшествующих году обращения организации с заявлением о включении в реестр участников региональных инвестпроектов и объёмом затрат в основной капитал не менее 300 млн рублей.

Инвесторы ежеквартально обязаны направлять в органы исполнительной власти данные о показателях реализации проекта.

По оценкам специалистов, изменения позволят повысить инвестиционную привлекательность региона, создать дополнительные рабочие места.

Как ранее сообщала НСН, с начала 2020 года объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить