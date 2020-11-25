Набиуллина: ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки.
Набиуллина: ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки
  • © Пресс-служба Банка России

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас ещё ставки далеки от нуля. У нас есть возможность, пространство снижать процентные ставки», — сказала она.

Вместе с этим глава регулятора добавила, что в России бюджет достаточно устойчив, у него низкий дефицит и низкий государственный долг, несмотря на то что в этом году бюджет занимал гораздо больше, чем обычно.

«Совершенно нет необходимости прибегать к каким-то инструментам Центрального банка с далеко идущими инфляционными и иными последствиями», — добавила Набиуллина.

23 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Центробанка.

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