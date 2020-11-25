Набиуллина: ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки.

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас ещё ставки далеки от нуля. У нас есть возможность, пространство снижать процентные ставки», — сказала она.

Вместе с этим глава регулятора добавила, что в России бюджет достаточно устойчив, у него низкий дефицит и низкий государственный долг, несмотря на то что в этом году бюджет занимал гораздо больше, чем обычно.

«Совершенно нет необходимости прибегать к каким-то инструментам Центрального банка с далеко идущими инфляционными и иными последствиями», — добавила Набиуллина.

23 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Центробанка.