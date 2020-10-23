Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

Короткая ссылка
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Ключевая ставка главного регулятора получит статус-кво на длительный период, а именно до возникновения положительных факторов и сигналов со стороны мировой экономики», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, показатель 4,25% останется надолго и низкая процентная ставка позволит сохранить стабильную экономическую активность в стране.

Со своей стороны, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с газетой «Известия» отметил, что если средства нужны для открытия бизнеса или крупных покупок, то ставки по таким кредитам довольно низкие.

«Особенно это актуально для тех, кто делает крупные покупки. В текущем году нет предпосылок для резкого роста ключевой ставки, но банки тоже не будут постоянно внедрять выгодные акции. Такие предложения стоит мониторить, чтобы найти подходящий вариант», — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможность снижения ключевой ставки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить