Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

«Ключевая ставка главного регулятора получит статус-кво на длительный период, а именно до возникновения положительных факторов и сигналов со стороны мировой экономики», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, показатель 4,25% останется надолго и низкая процентная ставка позволит сохранить стабильную экономическую активность в стране.

Со своей стороны, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с газетой «Известия» отметил, что если средства нужны для открытия бизнеса или крупных покупок, то ставки по таким кредитам довольно низкие.

«Особенно это актуально для тех, кто делает крупные покупки. В текущем году нет предпосылок для резкого роста ключевой ставки, но банки тоже не будут постоянно внедрять выгодные акции. Такие предложения стоит мониторить, чтобы найти подходящий вариант», — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможность снижения ключевой ставки.