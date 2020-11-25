Эксперт прокомментировала ситуацию с ипотечными кредитами

Финансовый аналитик Наталья Смирнова прокомментировала в беседе с RT сообщения о том, что в III квартале объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей.

Отмечается, что это рекордный квартальный показатель для российского рынка.

Как добавила Смирнова, ипотека является «традиционно длинным кредитом», поэтому люди перестраховываются.

«Несмотря на то что есть определённые варианты типа кредитных каникул, ипотечных каникул, но люди перестраховываются, чтобы дальше им было полегче, и, соответственно, сокращают кредит либо вообще стараются полностью досрочно погасить ипотеку. Это первое. Второе — это то, что люди могут просто не знать, что если у них возникнут какие-то трудности, то у нас есть программа кредитных каникул, которые Банк России рекомендовал продлить, несмотря на то что 1 ноября уже закончилось. И второе — люди могут не знать, что есть ипотечные каникулы, которые у нас действуют с 2019 года. Поэтому, когда появляются свободные средства, люди начинают гасить долги, чтобы им легче вздохнулось», — пояснила специалист.

По её словам, люди, получающие свободные денежные средства, если у них есть какие-то обязательства, могут выбирать между досрочным погашением и вложением куда-либо.

Но, как отметила эксперт, в нынешней ситуации люди, скорее всего, будут выбирать не слишком рискованные инструменты.

Она заявила, что если говорить о том, откуда люди берут деньги для погашения ипотеки, то одними из таких источников, например, являются материнский капитал, накопление зарплаты и бонусов, регулярная разница между доходами и расходами на ежемесячной основе, поскольку, как подчеркнула Смирнова, далеко не у всех разница нулевая.

Ранее РБК со ссылкой на данные Банка России сообщил, что в III квартале объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей.

Аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова допустила, что заёмщики также могли частично гасить ипотечные кредиты из сбережений, которые раньше хранились на счетах и депозитах.