Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил ситуацию на нефтяном рынке.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что нужно обращать внимание как на цену нефти, так и на объёмы её продаж.

«Сегодня цена находится в районе $45 за баррель, но может сократиться в силу определённых обстоятельств», — сказал эксперт.

Как отметил Митрахович, российская стратегия адаптирована под текущую ситуацию, а в течение года — полутора лет она может поменяться.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа в России.