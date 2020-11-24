Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил ситуацию на нефтяном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что нужно обращать внимание как на цену нефти, так и на объёмы её продаж.

«Сегодня цена находится в районе $45 за баррель, но может сократиться в силу определённых обстоятельств», — сказал эксперт.

Как отметил Митрахович, российская стратегия адаптирована под текущую ситуацию, а в течение года — полутора лет она может поменяться.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа в России.

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