Минэкономразвития подготовило новую экономическую стратегию БРИКС до 2025 года

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Минэкономразвития России подготовило новую экономическую стратегию БРИКС, рассчитанную до 2025 года. Документ утвердили лидеры стран «пятёрки» на прошедшем саммите стран-участниц.
Минэкономразвития подготовило новую экономическую стратегию БРИКС до 2025 года
  • РИА Новости

Стратегия задаёт ключевые направления взаимодействия в рамках БРИКС на ближайшие пять лет по трём блокам: торговля, инвестиции и финансы, цифровая экономика и устойчивое развитие.

При разработке документа министерство опиралось на анализ реализации предыдущей версии стратегии, проведённый совместно с Экспертным советом БРИКС.

Как отмечают авторы документа, за последние пять лет страны БРИКС создали надёжную институциональную базу сотрудничества, приняв масштабный пакет документов в социально-экономической сфере.

Представленная в докладе статистика подтверждает, что реализация стратегии до 2020 года привела к позитивным результатам в торговой и инвестиционной сферах.

В частности, к 2020 году доля БРИКС в международном товарообороте достигла почти 20% ($6,7 трлн), а взаимный экспорт «пятёрки» с 2015 по 2019 год вырос на 45%.

Объём прямых иностранных инвестиций в страны БРИКС за последние пять лет вырос на $60 млрд и составил в 2019 году более $300 млрд.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС приняли антитеррористическую и экономическую стратегии.

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