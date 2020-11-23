Экономист рассказал о перспективах банковского сектора в России

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Экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал о перспективах банковского сектора в России.
Экономист рассказал о перспективах банковского сектора в России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Вероятно, что универсальные крупные финансовые компании будут покупать банки, которые останутся без лицензии. Это приведёт к дальнейшей концентрации капитала и активов в стране», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, материнская компания ликвидирует старое юрлицо, и вклады из банка, который купили, переходят в банк покупателя.

По словам Разуваева, крупный отечественный банк может в регионах приобретать каких-то мелких игроков.

«Когда рентабельность сектора снижается, мелкие игроки или узкоспециализированные организации уходят с рынка, это тренд», — добавил он.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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