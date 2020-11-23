В Москве рассказали об увеличении объёма несырьевого экспорта на 41,2%

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём столичного несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за девять месяцев 2020 года увеличился на 41,2% и составил $27,11 млрд.
В Москве рассказали об увеличении объёма несырьевого экспорта на 41,2%
  • Pixabay

За такой же период прошлого года этот показатель составлял $19,2 млрд. Об этом сообщает НСН.

Владимир Ефимов уточнил, что в структуре ННЭ столицы промышленный экспорт увеличился на 44,8% ($24,83 млрд), а экспорт агропромышленной продукции вырос на 11% (до $2,28 млрд). Московская продукция поставляется в 176 стран. В ряду самых крупных экспортёров перечислены Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай — на эти пять стран приходится 60% всего ННЭ Москвы.

В рамках реализации нацпроекта «Межрегиональная кооперация и экспорт» Москва за девять месяцев года выполнила план по развитию промышленного экспорта столичного региона на 106,3%, экспорта продукции АПК — на 71,2%.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала об экспорте продукции представителей МСБ.

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