Эксперт прокомментировал ситуацию на вторичном рынке недвижимости

Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимости» Сергей Шлома прокомментировал ситуацию на вторичном рынке недвижимости.

«Не раз мы наблюдали, как потребители ускорялись с выходом на сделку из-за всё более серьёзного дефицита ликвидного предложения на вторичке. Это объекты с высокими качественными характеристиками, выставленные на продажу по незавышенной стоимости», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в период до карантина средний срок экспозиции подобных лотов составлял около месяца, теперь — всего неделю.

Как отметил эксперт, также нужно учитывать, что в нынешних условиях с рынка прежде всего уходят самые бюджетные объекты, а в экспозиции остаются более дорогостоящие лоты, что сказывается на средних ценах предложения в сегменте.

«Средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы в сравнении с октябрём прошлого года выросла на 8,6%. Сейчас она составляет 230,6 тыс. рублей. Средняя стоимость объектов увеличилась на 5,9% (с 12,7 млн до 13,4 млн рублей)», — сообщил Шлома.

По его словам, заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры — цена за квадратный метр увеличилась на 11,5%, стоимость объекта в целом — на 9,7%.

Эксперт добавил, что в Московской области квартиры подорожали больше. Средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке выросла на 15,8%, до 92,7 тыс. рублей.

«Усреднённая стоимость объектов повысилась на 15% (с 4,1 до 4,7 млн рублей). Однушки выросли в цене на 17%», — добавил Шлома.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.