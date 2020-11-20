Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

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Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил ситуацию на валютном рынке.
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
  • Reuters

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что курс доллара к рублю будет выравниваться за счёт укрепления российской валюты.

«Факторы укрепления рубля вполне себе очевидны. Это не самое хорошее состояние доллара и вообще американской экономики. Связано это много с чем: это и выборы, и пандемия коронавируса», — пояснил Шабанов.

По его словам, небольшое укрепление до 65 рублей за доллар возможно.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил перспективы курса доллара.

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