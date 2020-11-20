Экономист оценил перспективы курса доллара

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса доллара.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в ближайшие два года курс американской валюты не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к российской валюте.

«Сейчас консенсус сложился, и я думаю, что существенных изменений не будет на ближайшую перспективу двух-трёх лет», — сказал эксперт.

По его мнению, доллару не дадут упасть торговые партнёры США, поскольку может вырасти китайский юань.

«В современной финансовой системе валюта дорожает или дешевеет исключительно из силы экономики. Поэтому коль мы не видим на горизонте ближайших семи лет серьёзные проблемы экономики США, то доллар падать не будет», — добавил Калугин.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.