Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока — 2»

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Представители всех фракций бундестага, кроме «Зелёных», проголосовали в ходе слушаний за поддержку проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.
Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Инициатива принадлежит фракции «Альтернатива для Германии», её поддержали 546 депутатов, 83 высказались против, сообщила председательствующая на заседании бундестага Клаудиа Рот.

«Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Трампа, напротив, готов наложить ещё более жёсткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС) отклоняем экстерриториальные санкции», — сказал представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн.

Ранее в ходе слушаний глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отметил, что действия США по «Северному потоку — 2» напоминают методы мафии.

По его словам, с приходом нового президента политика США вряд ли изменится. 

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