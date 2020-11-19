Доходы бюджета Крыма составили более 150 млрд рублей с начала года

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Доходы бюджета Крыма составили 152,2 млрд рублей за десять месяцев 2020 года. Годовые назначения выполнены более чем на 70%.
Доходы бюджета Крыма составили более 150 млрд рублей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.

Собственные доходы оцениваются почти в 37 млрд рублей, расходы — в 149 млрд рублей.

Наибольшие суммы собственных налоговых и неналоговых доходов мобилизованы региональными управлениями ФНС России и Федерального казначейства — 29,2 млрд рублей и 4,4 млрд рублей соответственно.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что проект бюджета Калининградской области на 2021—2023 годы принят в первом чтении.

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