Доходы бюджета Крыма составили более 150 млрд рублей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
Собственные доходы оцениваются почти в 37 млрд рублей, расходы — в 149 млрд рублей.
Наибольшие суммы собственных налоговых и неналоговых доходов мобилизованы региональными управлениями ФНС России и Федерального казначейства — 29,2 млрд рублей и 4,4 млрд рублей соответственно.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что проект бюджета Калининградской области на 2021—2023 годы принят в первом чтении.