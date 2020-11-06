Проект бюджета Калининградской области на 2021—2023 годы принят в первом чтении

В Калининграде в пятницу, 5 ноября, губернатор Антон Алиханов представил в областной думе основные параметры бюджета региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Проектом бюджета предусмотрено финансирование 22 государственных программ и 38 региональных проектов. Общая поддержка общественной инфраструктуры составит более 16 млрд рублей.

Доходная часть бюджета Калининградской области в 2021 году составит 119 млрд 293 млн рублей, расходы определены в объёме 123 млрд 463 млн рублей.

Сообщается, что бюджет Калининградской области остаётся социально ориентированным. Продолжаются все социальные программы прошлых лет, как софинансируемые из федеральных средств, так и региональные.

Расходы на социальную поддержку семей с детьми вырастут в следующем году на 20%. Повышается приоритетность бюджетных расходов на здравоохранение. Губернатор также анонсировал старт в 2021 году региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

На сферу образования приходится 60% расходов на бюджетные услуги.

«Это ещё один очевидный приоритет развития, важное направление национальных проектов», — заявил Антон Алиханов, напомнив, что нагрузка на систему образования растёт в силу демографии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что депутаты петербургского заксобрания приняли за основу проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.