Глава МВФ дала прогноз по росту мировой экономики в 2021 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева дала прогноз по росту мировой экономики в 2021 году.

Как она заявила во время своего выступления в рамках «Форум новой экономики», в 2021 году мировая экономика будет расти, но лишь при условии начала массовой вакцинации населения от коронавируса.

«Наш базовый прогноз на 2020 год — снижение на 4,4%. На 2021 год прогнозируется рост 5,2%, исходя из предположения, что к середине года мы будем иметь вакцины и они будут использованы повсеместно в течение 18 месяцев», — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что мировая экономика может начать расти ещё активнее, если вакцина будет доступна ещё раньше.

Ранее сообщалось, что мировой долг обновил исторический максимум и превысил $272 трлн. При этом до конца 2020 года значение может дополнительно вырасти и достигнуть $277 трлн.