В Ставропольском крае рассказали о поддержке аграриев

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В Ставропольском крае рассказали о поддержке сельхозпроизводителей.
В Ставропольском крае рассказали о поддержке аграриев
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Общий объём субсидий за счёт средств федерального и краевого бюджетов в этом году составил более 225 млн рублей», — заявили в региональном Минсельхозе.

Средства выделены на приобретение племенного молодняка.

«Ставка на одну голову сельскохозяйственного животного составила 85 038 рублей. Всего просубсидировано 2646 голов племенного молодняка», — уточнили в ведомстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.

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