В Ставропольском крае рассказали о поддержке аграриев
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Общий объём субсидий за счёт средств федерального и краевого бюджетов в этом году составил более 225 млн рублей», — заявили в региональном Минсельхозе.
Средства выделены на приобретение племенного молодняка.
«Ставка на одну голову сельскохозяйственного животного составила 85 038 рублей. Всего просубсидировано 2646 голов племенного молодняка», — уточнили в ведомстве.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.