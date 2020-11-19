В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
- РИА Новости
Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 13 ноября составили $583,9 млрд.
«Международные резервы по состоянию на 13 ноября составили $583,9 млрд, сократившись за неделю на $3,7 млрд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что уменьшение резервов произошло преимущественно в результате снижения цен на золото.
Ранее Центробанк представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.