В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 13 ноября составили $583,9 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 13 ноября составили $583,9 млрд, сократившись за неделю на $3,7 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уменьшение резервов произошло преимущественно в результате снижения цен на золото.

Ранее Центробанк представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.

Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.