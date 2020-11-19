Гендиректор «Таможенной карты» рассказал о рынке ВЭД и новых сервисах

Генеральный директор национальной платёжной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов рассказал о рынке внешнеэкономической деятельности и новых сервисах.

На онлайн-площадке «Российской газеты» состоялась пресс-конференция с участием эксперта.

«Импорт значительно меньше пострадал от пандемии, чем экспорт, и это стало особенностью текущего кризиса. В денежном выражении импорт упал за десять месяцев 2020 года лишь на 1%, в физическом выражении — на 6,8%. При этом поставки электроники показывают положительную динамику. В целом таможенные сборы за десять месяцев 2020 года достигли 3,7 трлн рублей, что на 21,3% ниже, чем в 2019 году», — цитирует издание специалиста.

Он поясняет, что падение обусловлено в основном, помимо иных факторов, снижением активности на фоне пандемии.

«Индекс внешнеэкономической активности МСП, разработанный «Таможенной картой» совместно с Аналитическим центром НАФИ, показывает, что у 59% компаний снизились объёмы ВЭД, у 34% объёмы не изменились, и всего у 7% они выросли», — сказал он.

Восстановления объёмов, по мнению специалиста, большинство компаний ожидает не раньше чем через полгода-год.

Пандемия подтолкнула участников ВЭД к дальнейшему переходу на электронный формат работы.

«Ключевой запрос участников ВЭД — упрощение административных процедур (декларирование и регуляторные требования)», — сообщил Возмилов.

Несмотря на перевод части процессов в электронный формат, они становятся всё более обременительными.