Эксперт прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в следующем году

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Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в следующем году.
Эксперт прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в следующем году
  • © Jose Luis Gonzalez
  • Reuters

«Оптимизма в прогнозах западных финансовых компаний сейчас много. Вакцина должна отменить карантин и вывести мировую экономику из рецессии», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в результате вырастет спрос и, следовательно, цена на нефть. Как отметил эксперт, также ожидается рост фондовых рынков по всему миру.

«Если эти ожидания сбудутся, то доллар действительно имеет все шансы упасть против большинства валют в следующем году. В том числе и против российского рубля. В любом случае это история будущего года», — добавил Разуваев.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.

Аналитики финансовой корпорации Citigroup предполагают, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост.

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