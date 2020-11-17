Аналитики допустили падение курса доллара на 20% в 2021 году

Аналитики финансовой корпорации Citigroup предполагают, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку.

Помимо прочего, на курс американской валюты может повлиять мягкая политика ФРС. Из-за низких ставок инвесторы могут уйти из американских активов в международные, говорится в сообщении.

Как ранее рассказал замдиректора исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго, траектория развития глобальной экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет такой нелинейной, что для её описания подойдут только буквы из русского алфавита.

По его мнению, ситуация придёт после того, как будет найдено действенное лекарство от коронавируса.